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مصر

رئيس البرلمان الألمانى يثمن جهود مصر كركيزة لأمن المنطقة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:20 م
رئيس البرلمان الألماني
رئيس البرلمان الألماني
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زار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، وكان في استقباله فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني البوندستاج.

ورحب رئيس البرلمان الألماني بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، منوهًا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والألماني، وموضحًا حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه؛ أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني ولقائه بالسيد شويبله مجددًا، وتطلعه لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز أواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع أن يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وقد ثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، معربًا عن مساندته تلك الجهود الحضارية البناءة.

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