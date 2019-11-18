حزب "المصريين": مصر فى الطريق الصحيح نحو سيادة القانون

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بأداء الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ولقاءاته في ألمانيا ومشاركته في قمة العشرين وإفريقيا، واستقبال إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يستغل كل دقيقة من وقت الزيارة خير استغلال.



وقال "أبوالعطا"، في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بزيارة ناجحة ومكوكية لألمانيا يسعى من خلالها لاستغلال كل دقيقة لصالح مصر، مشيرًا إلى أنه يعكف على تحقيق نتائج اقتصادية من خلال زيارة ألمانيا تلك الدولة الكبيرة في المجالات المختلفة.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الديموقراطية وسيادة القانون، وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى للبناء والتنمية واضحة من خلال الزيارة، لافتًا إلى إدراك ألمانيا أهمية مساعدة مصر لمواجهة تحديات النمو السكانى والحاجة إلى عدد وظائف كبير كل عام.



وأوضح أن العلاقات مع ألمانيا في أفضل حالاتها وتشهد تحولًا كبيرًا ومنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والأمني، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الألمانية يتصدر أولويات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا وكذلك زيادة عدد السياح الألمان إلى مصر.



وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تُسهم في ترسيخ الدور الذي تضطلع به مصر فى سبيل دفع وتعزيز جهود التنمية فى القارة الإفريقية، خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى لهذا العام، كما أنها تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصرى والألمانى على الصعيدين الثنائى والإقليمى.



وأكد أن مصر أصبحت رقمًا قويًا فى معادلة الأمن بالمنطقة، والهجرة غير الشرعية هاجس يؤرق دول الاتحاد الأوروبي، وعلى ألمانيا أن تتعاون بشكل أكبر مع مصر في هذا الصدد.