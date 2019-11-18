دبلوماسي سابق يوضح أسس الشراكة الألمانية مع الشرق الأوسط

تحدث السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن استضافة ألمانيا لقمة مجموعة العشرين، قائلاً، إن ألمانيا تسعى لوضع حلول اقتصادية واستثمارية عبر دمج رجال الأعمال بين أوروبا ودول القارة السمراء، من خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين.



وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، أعضاء في المؤتمر والرئيس عبدالفتاح السيسي هو لسان حال أفريقيا خلاله، لافتا إلى أن شراكة مصر مع ألمانيا تتزايد من خلال رؤية متميزة لتطوير مجال الطاقة الجديدة والبنية التحتية التي يتبناها المؤتمر.



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التعاون بين أوروبا وأفريقيا سيحقق الفائدة للطرفين، مشيرا إلى أن العالم كله أصبح مدركا أن معالجة مشكلات القارة لا بد أن تكون "تنموية".

