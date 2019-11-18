مذكرة توأمة بين أسوان ومدينة صربية للتعاون الاقتصادى والثقافى

التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وسفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" عمدة مدينة "أوجتسا" "تيهومير بتكوفتش"، حيث تم الاتفاق على إبرام مذكرة توأمة بين المدينتين لتعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى.



وصرح "الجويلى" بأن زيارة محافظ أسوان إلى مدينة "أوجتسا" غربى صربيا شهدت لقاءات متعددة مع المنتجعات الصحية التي تتميز بها المقاطعة، وكبرى الشركات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والسياحية وقطاع التشييد، مع بحث فرص التعاون مع نظيراتها في أسوان.



كذلك، شهدت الزيارة تفقدا لسد "بود جرادوم" الأقدم في أوروبا لتوليد الطاقة الكهرومائية بالاعتماد على نظريات العالم الصربى المشهور "نيكولا تسلا".



وأضاف سفير مصر في بلجراد أن اللقاءات تناولت تبادل الدعوات للمشاركة في الملتقيات الثقافية التي تنظمها المدينتان، خاصة في مجال الخزف والفنون التقليدية والرقص الفلكلوري.



وأردف "الجويلى" قائلًا إن الزيارة كانت فرصة أيضًا لإبراز المنتديات التي تنظمها أسوان مستقبلًا، وأبرزها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والمهرجانات التي تعقد بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.