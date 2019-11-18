ياسمين رئيس تنفرد ببوستر فيلم "لص بغداد"

طرحت شركة سينرجي، المنتجة لفيلم "لص بغداد" بوستر دعائي جديد للفنانة ياسمين رئيس بإطلالة كاجوال بشكل كوميدي، والمقرر طرحه في دور السينما خلال 2020 المقبل.



"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.



ويعد العمل أضخم إنتاج لفيلم مصري، وتكلّف تحضير العمل عامين، واختيار الأماكن المناسبة لمشاهد العمل الكبير.



كان فريق العمل انتهى من تصوير أحداث الفيلم منذ يومين، ودخل المخرج أحمد خالد موسى عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، والتي تستغرق قرابة شهر عقب الانتهاء من التصوير.