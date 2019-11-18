تابلوهات بقشر الفستق وورش فنية بثقافة أحمد بهاء

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمن الأنشطة الثقافية والفنية بقصر أحمد بهاء الدين، بمدرسة خديجة بنت خويلد الدامجة الابتدائية المشتركة بمنطقة الحمراء من خلال قافلة ثقافية من القصر، تضمنت إقامة ورشة لتعليم غرز البطانية والسلسلة والفرع وورشة تحسين خطوط، بجانب ورشة لتعليم الخط العربي تم خلالها شرح الفرق بين خط الرقعة والنسخ وطرق تحسين الخطوط وعمل لوحة بعنوان الحمد لله بمشاركة التلاميذ، أعقبها ورشة تلي تعليم غرز التلي، وعمل شال من غرز التلي المختلفة عمليا بمشاركة الطالبات.



عقدت ورشة فنون تشكيلية عن "محاربة التطرف الفكري عند الأطفال" برسومات عن الطفولة السعيدة والفكر الحر للأطفال، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية لعمل تبلوهات بقشر الفستق والشمواه، وعمل شنطة صغيرة بقماش الجوخ، إلى جانب محاضرة فنية بعنوان "فنون عصر النهضة"، تم من خلالها شرح تعريف الفن وأنواعه وأنواع الفنون في عصر النهضة تاريخ بدايتها ومراحل تطورها وأشهر فنانين عصر النهضة وأشهر أعمالهم، إضافة لمحاضرات أدبية في الشعر عن اختيار القصيدة المناسبة والإلقاء وكيفية تقسيم القصيدة لمناطق صوتية والوقف والابتداء مع الاستماع لنماذج من التلاميذ، إلى جانب محاضرة عن الأمثال والقصص والفرق بينهم والقصص الخيالية والواقعية مع إعطاء أمثلة لكل منهم، وفقرة لإكتشاف المواهب في المجالات الفنية والثقافية، كما تم اكتشاف العديد من المواهب منها رنا عرفة ومرثا هاني وسلمي عماد في العزف علي الآت الأكورديون والاكسليفون.