تصفيات الإلقاء والخطابة بالدوري الثقافي بمدارس الدقهلية

تتوالى فعاليات دوري مسابقات المدارس الثقافي والفني للأسبوع السابع على التوالي في 57 مدرسة بالدقهلية ضمن التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، بتصفيات الإلقاء والخطابة على مستوى المدارس للوصول للمرحلة النهائية من التصفيات على مستوى الإدارات التعليمية.



وتقام مسابقات الدوري الثقافي الفني بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي "الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ" في 1000 مدرسة خلال العام الدراسي، للوصول إلى كل المراحل التعليمية واكتشاف المواهب وتنميتها وصقلها ونشر الفكر المستنير بين الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الفن والأدب وفنون المسرح، وتأتي المسابقة في عشرة فروع، وهي مسابقة تأليف الشعر: يشارك الطفل بقصيدة من تأليفه عن مصر في حدود صفحة واحدة بالفصحى أو العامية، مسابقة القصة يشارك الطالب بقصة من تأليفه عن كفاح المرأة في تربية أبنائها، مسابقة إلقاء الشعر: يلقي الطالب قصيدة لأحد شعراء محافظته بالفصحى أو العامية ويعرف بالشاعر، يرسم الطالب لوحة بأي مساحة عن جمال بلده الصغير أو محافظته، مسابقة الغناء الفردي: يغني الطالب إحدى الأغاني في حدود (5) دقائق، مسابقة الغناء الجماعي: يقدم كورال المدرسة إحدى الأغاني في حدود (5) دقائق، مسابقة البحث الأدبي والقراءة: يكتب الطالب مقالا عن أحد رموز محافظته، مسابقة المسرحية المنهجية: تقدم المدرسة مسرحية لا تزيد عن(25) دقيقة عن أحد المناهج الدراسية المقررة، مسابقة الاستعراض الفني أو الرياضي ومدته (5) دقائق، مسابقة الخطابة: يلقي الطالب خطبة (حفظا) عن التسامح بين المصريين أو حقوق الطفل المعاق.