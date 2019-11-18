قصر ثقافة بلبيس يناقش التنمر ضد المرأة

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا بقضايا المرأة بمواقع فرع ثقافة الشرقية حيث عقد قصر ثقافة بلبيس محاضرة بعنوان "التنمر ضد المرأة" في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، تناولت ظاهرة التنمر وتعريفها بأنها ظاهرة تفشت بكثرة في الآونة الأخيرة في المجتمع بشكل يثير المخاوف والتساؤل عن أسباب ذلك الإنتشار ودوافعه وطبيعته وكيف نحمي أنفسنا من تأثيره على سلوكنا وشخصياتنا، لان النساء عندنا يتعرضن للعنف ويصمتن خوفا العنف المجتمعي الذي يقع عليهن أكبر من الابتزاز بحد ذاته.



التنمر (بالإنجليزية Bullying) هو مجموعة من السلوكيات قد تكون لفظية أو فعلية، إذ يصنف على أنه شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التي تكون موجهة من فرد أو مجموعة من الأفراد بالاتفاق إلى فرد آخر أو مجموعة من الأفراد آخرين، يكون التنمر عن طريق التحرش أو الاعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها من الأساليب العنيفة.



ويتبع الأشخاص المتنمرون أسلوب الترهيب والتخويف والتهديد، إضافة إلى الاستهزاء والتقليل من شأن الشخص كما يقسم التنمر إلى فئتين التنمر المباشر الذي يتمثل بالضرب والدفع وشد الشعر والطعن والصفع والعض والخدش وغيرها من الأفعال المؤذية، والتنمر غير المباشر وهو الذي يتضمن تهديد الشخص بالعزل الاجتماعي عن طريق نشر الشائعات، ورفض الاختلاط معه ونقده من حيث الملبس والعرق واللون والدين وغيرها من الأمور، إضافة إلى تهديد كل من يختلط معه.