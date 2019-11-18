مقترح برلماني بتغيير مكان إنشاء محطة صرف صحي في المنيا

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن تغيير مكان إنشاء محطة صرف صحي بزاوية برمشة – المنيا.



وقال النائب، إن هناك محطة صرف صحي جارى اتخاذ الإجراءات بإنشائها بزاوية برمشة بالمنيا، ويقع مكان إنشاء هذه المحطة ضمن حدود 15 فدان عامرة بالسكان والأهالي، مما قد يؤدى إلى الإضرار بهم وبالسكن الآمن.



وأضاف، أن هذا المكان أيضا قائم عليه زراعات ويقتات منه المزارعون، فى حين أن هناك ظهير صحراوي ضخم يصلح لإقامة محطة الصرف بكل سهولة ويسر ولا يضر بأي من المواطنين



وبناء عليه، اقترح النائب، تغيير مكان إنشاء محطة الصرف المزمع إنشاؤها بزاوية برمشة بالمنيا، ونقلها إلى الظهير الصحراوي أو إلى أى مكان آخر غير آهل بالسكان، وذلك حفاظا على الحقوق الدستورية للمواطنين وحقهم فى السكن الآمن.