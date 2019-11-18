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الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش دور الأم في بناء الأسرة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "دور الأم في بناء الأسرة" ألقتها آيات محمد، وأوضحت الوعى بدور الأم فى بناء الأسرة وحياة الأسرة بدون الأم لا تكتمل والأسرة لها دور كبير فى تطور المجتمعات واهتم الإسلام ببناء واكتمال الأسرة.

أقام قصر ثقافة الطود لقاء حواري بعنوان "المرأة الصعيدية عن زواج القاصرات" ألقاها د. مصطفى محمود، وتحدث عن ظاهرة زواج القاصرات، أسبابها والنتائج المترتبة عليها صحيًا وأجتماعيًا، كما أوضح التوصيات المقترحة للحد من هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع مع تلاميذ وتلميذات مدرسة الفتاتيح الابتدائية، كما أقامت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "بالعلم والعمل ترتقي الأمم" ألقاها الشيخ شعبان الحداد، تحدث عن فضل العلم والعلماء وعرض نماذج لبعض الدول التي ارتقت مكانتها العلمية والاقتصادية بالعلم مثل "ماليزيا واليابان والولايات المتحدة"، موضحًا فضل العمل في الشرائع السماوية وإتقان العمل لنيل السعادة في الدنيا والآخرة، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الصحة الإنجابية وفترة المراهقة" ألقتها سوسن محمد، وأوضحت السن المناسب للأنجاب وخطورة الإنجاب في سن مبكر والتعريف المراهقة وفترة البلوغ وذلك بمدرسة منشاة العماري الإعدادية بنات.

نظمت مكتبة النمسا الثقافية احتفالية أعياد الطفولة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة قرآن كريم للطالبة شهد عبدالرزاق، أعقبها كلمة مدير إدارة الأوقاف بالنمسا، بالإضافة إلى قصيدة شعرية للطالبة مى محمد أحمد، إلى جانب عقد محاضرة بعنوان "كن راقيًا" ألقتها أسماء البدرى زكى، وأوضحت أن الإنسان عندما يكون خلوقًا يكن راقيًا، موضحة أنه على الإنسان التحلى بالصفات الصدق والأمانة وبر الوالدين، النظافة والتجميل والصحة والحياء والشجاعة والإخاء والرحمة والاتحاد والانتفاع بالوقت، وتم عرض لوحات إرشادية عن السلوك والأخلاق قدمتها عزيزة أبو اليزيد وكريمة الدسوقى، وفى الختام تم تكريم الطلبة والطالبات المتميزين فى الأنشطة الثقافية بالمكتبة وعلى رأسهم مدير مدرسة النمسا الإعدادية وذلك بقاعة مجلس قروى النمسا.

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