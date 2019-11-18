سياحة البرلمان: جميع الوزارات تعمل في جزر منعزلة وبلا تنسيق

قال الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم من أجل العمل على تنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص تقريرها الخاص بزيارة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء وخاصة لمدينتي طابا ونوبيع.



وأضاف صدقي أن اللجنة كشفت خلال اجتماعها اليوم أن جميع الوزارات تعمل في جزر منعزلة ولا يوجد تنسيق بين كافة الوزارات ولا يوجد تنسيق وتناغم بين وزراء حكومة الدكتور مدبولي.



وأشار صدقي أن اللجنة طالبت بموافاتها بالرد كتابة ورسميا بمدى تنفيذ توصياتها من قبل الوزارات والمؤسسات المختلفة كل فيما يخصه من عدمه وأن يكون الرد خلال أسبوعين من تاريخه.



وأضاف أن التوصيات تأتي في نطاق وزارات النقل والمواصلات والداخلية والتنمية المحلية والمالية والإسكان والمرافق العامة والري والكهرباء، وأكد على أن أهم التوصيات هي جدولة الديون المستحقة لوزارة الكهرباء على الفنادق والمنشآت السياحية وكذلك ملف الضريبة العقارية وملف مخرات السيول وملف رسوم المغادرة بمنفذ طابا ونويبع.