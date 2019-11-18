"نصوص العشق ومصفوفات الارتقاء".. ديوان لـمفرح سرحان

صدر حديثا عن دار النخبة ديوان "نصوص العشق ومصفوفات الارتقاء" للشاعر والكاتب الصحفي مفرح سرحان، نائب رئيس تحرير الأهرام.



الديوان يقع في 194 صفحة من القطع المتوسط، وجاءت فيه نصوص "مفرح سرحان" بنكهة صوفية حداثية تستمد روحها من العشق الإلهي.



ويعد "نصوص العشق ومصفوفات الارتقاء" الجزء الأول من سلسلة عشق، التي يستعد مفرح سرحان لإصدار الجزء الثاني منها تحت عنوان "حصن العاشق".



يذكر أن مفرح سرحان، من مواليد 19 سبتمبر 1980، وصدر له العديد من الإصدارات الأدبية، ومنها "ثورة الأوراق- مجموعة قصصية" وديوان "امرأة ليست للقراءة" و"أين تضع العذراء مسيحها؟" وله تحت الطبع "الصعود إلى الروح- كتاب الأمراض السبعة" ورواية "شيخ الحانة" وموسوعة فلسفة التمكين.