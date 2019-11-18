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سياسي

الإسكان: إنشاء شبكات صرف الأمطار مكلفة ومعقدة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال وزير الإسكان، إن الحكومة على مستوى الجهات المعنية عندما أعلنت الاستعداد الكامل لموسم الأمطار، ومن ثم تبعتها أزمة بالقاهرة ومختلف المحافظات "لم تقول إنه لن تحدث مشكلة رغم هذه الاستعداد"، قائلا:" الحكومة ما قلتش إنها استعدت لموسم الأمطار ومفيش مشكلة هتحصل وأن مفيش عواقب هتحصل... قالت إنها جاهزة بس مش قالت إنه مش هيحصل مشكلة".

وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة، برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لبحث موضوع (غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار)، الإثنين، والمكلفة بإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، مؤكدا أن عدم حدوث مشكلة جراء الأمطار على مستوى الجمهورية أمر مكلف جدا ويفوق القدرات الحالية للدولة.

وأكد على ضرورة أن نعي أن محافظات مثل القاهرة والإسكندرية وغيرهما التي تم تشييدها منذ زمن بعيد، غير مؤهلة لعمل شبكة صرف للأمطار، لأنه من ناحية ستكون مكلفة اقتصاديا وفنيا أمر ليس في الإمكان، حيث إنه من غير الطبيعي أن نقوم بعمل شبكة صرف للأمطار داخل الطرق والشوارع بمختلف المحافظات وفق تعقيدات الشبكات من كهرباء وصرف وغاز وغيرها من ما تضمه الشوارع من شبكات، ومن ثم من الناحية الفنية أمر غير مؤهل.

ولفت إلى أن الحكومة تتدارك هذا الأمر في المدن الجديد بعمل إطارات لصرف الأمطار حتى لا تتكرر هذه الإشكاليات بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أنه ليس من المنطقي مع التكلفة الاقتصادية والعوائق الفنية أن نعمل على عمل شبكة صرف للأمطار في حالة شدتها لا تحدث سوى مرة أو اثنين كل عدد من السنوات.

وأكد على أن المواطن يرى أن توجيه الاستثمارات نحو عمل شبكات صرف صحي أهم بكثير من عمل شبكات صرف أمطار وفق تكلفة اقتصادية وعواقب فنية خاصة في المدن القائمة منذ زمن بعيد، مشيرا إلى حاجتنا لقرابة 300 مليار جنيه لاستكمال أعمال الصرف الصحى والتى وصلت نسبة الأعمال له حتى 42%، قائلا: "ده مش رقم كبير ونحتاج للعمل أكثر".

وواصل حديثه: "إحنا مش بنقول مفيش مشكلة.. إحنا بنحط الأزمة الأخيرة وفق الإمكانيات المتاحة والجهود التى تتم"، مؤكدا أن الحكومة تعاملت معها بكل جديدة عبر حلول عاجلة ومتوسطة الأجل ومن ثم التحرك الحكومي وفق أزمات الأمطار في مصر في إطار الإمكانيات المتاحة، وهذا يعد حلول جيدة قائلا:" احنا شوفنا كلام وزير التنمية المحلية أن حجم المعدات في وزارته لم يكن يتناسب مع حجم الأمطار الطبيعي.. ومن ثم علينا أن نضع مشكلة الأمطار بحجمها الطبيعي وفق الإمكانيات المتاحة".

وتطرق الجزار نحو ثقافة التعامل مع أزمات الأمطار، وأن البنية التحيتة غير مؤهلة سواء من شبكة الصرف أو الحارات المخصصة لسيارات الصرف، مؤكدًا علي أن الجميع تابع ما حدث من توقف مروري وازدحام كبير وهو ما عمل على تأخر وصول سيارات الصرف لمكان الأزمات، مثل كوبري العروبة، ورغم ذلك تعاملنا بشكل حاسم وفق 24 ساعة تم القضاء على الأزمة قائلا:" شوفنا موجه دبي والمول غرق زي المطار عندنا وده كان واضح للجميع".

وعن تساؤلات الأعضاء بشأن الاستفادة من مياه الأمطار قال وزير الإسكان: "هذا يحدث بالفعل من خلال التوجيه للأمطار للنزول إلى الترع والمصارف، ومن ثم نستفيد منها في مياه الشرب... أو اختلاطها بالمياه الجوفية وهو ما نستفيد منها أيضا"، مؤكدًا على أن الاستفادة متحققة بالفعل، والحكومة قامت بدورها وفق الإمكانيات بأزمة الأمطار الأخيرة ولا تستطيع أن تعمل شبكة صرف أمطار في المحافظات القائمة، وإنما بالمدن الجديدة يتم تدارك ذلك.

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