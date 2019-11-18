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فن

محمد حاتم: "جمال الكاتب" فى ممالك النار شخصية تخيلية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:22 م
ممالك النار
ممالك النار
حسين الجندي
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يعرض اليوم الحلقة الثانية من مسلسل "ممالك النار"، والظهور الأول للفنان محمد حاتم بشخصية جمال الكاتب.

وعلق محمد حاتم عن دوره في تصريحات صحفية أنه يقوم بدور جمال الكاتب ابن عبد الكريم الحسيني الذي وجد طومان باي عند نزوله مصر واحتضنه في منزله، وسيكون صديق طومان باي المقرب بعد أن ينشئا معا ولكن سيسلك طومان باي المسلك العسكري، وسيقوم جمال الكاتب بالعمل ككاتب في ديوان الإنشاء ومساعد لابن إياس، المؤرخ المصري المعروف، وسيكون الصديق الذي سيقف بجوار طومان باي في رحلته".

وأضاف حاتم: "أن جمال الكاتب شخصية خيالية وليست مثبتة في التاريخ، وتم وضعها كعين للمشاهد ليرى الجزء المدني والاجتماعي للشعب المصري في هذا الزمن".

وعن تجربته في مسلسل ممالك النار أكد محمد حاتم " أنه بدأ التصوير منذ ديسمبر العام الماضي واستغرق التصوير 6 أشهر قضاها في تونس، حيث صوروا المسلسل في عدة مناطق هناك، منها الحمامات وسوسة ومونستير وتونس القديمة وغيرها".

ويعتبر "حاتم" المشاركة في عمل مثل ممالك النار تجربة ملهمة ومهمة من العمل مع مخرج عالمي بيتر ويبر وطاقم عمل من ثقافة مختلفة أفادني بشكل شخصي، كما أن الإسكريبت كان مشوقًا من أول حلقة ومشاركة في عمل بميزانية ضخمة تحسب للمنتج ياسر حارب، الذي قدم كل الدعم لتقديم عمل بهذا الشكل"، بينما يعرض ممالك النار من الأحد إلى الأربعاء على mbc، mbc masr، mbc masr 2.

يذكر أن أحدث أعمال محمد حاتم كان فيلم "لما بنتولد"، والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، ومن المقرر عرضه خلال فعاليات الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما قدم مسرحية نهاية الحب على مسرح الفلكي، ويعد الآن لمسلسل بخط اليد وكل أسبوع يوم جمعة.

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