الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

موسى يشارك فى ندوة "السوشيال ميديا وصورة مصر فى الخارج"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:18 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
حسين العمدة
طباعة
يشارك المهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، السبت المقبل، في الصالون الثقافي بمكتبة مصر الجديدة، تحت عنوان "السوشيال ميديا وصورة مصر في الخارج"، وذلك بدعوة من الجراح العالمي الدكتور جمال مصطفي سعيد، أستاذ الجراحة بقصر العيني ورئيس صالون الجراح الثقافي بمكتبة مصر الجديدة.

وأضاف "حزب الغد"، في بيان له اليوم، أن "موسي" سيحضر ضمن فعاليات صالون الجراح الثقافي، وسوف يلقي كلمة يستعرض فيها الآليات التي يجب استحداثها من أجل تدعيم صورة مصر في الخارج، وما يمكن عمله من جهود للمجتمع المدني المصري بالتوازي مع الدور والمهام الرسمية حكومة.

كما يشارك في الصالون محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير محمد عبد العاطي، سفير مصر بألمانيا سابقًا، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب جامعة القاهرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالعال يهاجم مقترح قانون "الذوق العام": نقبل الجميع

منذ حوالي 4 ساعات

النقض: نتيجة تحليل المخدرات الذى تجريه الشرطة للمواطنين "باطلة"

منذ حوالي 3 ساعات

هل تزوجتِ من أحمد زكى؟.. رغدة تجيب

منذ يوم

بـ"مايوه بكينى".. صوفينار فى أحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

كيف تاجر "المُضلل" أحمد البحقيري بقضية الطالبة مريم والتواصل مع قنوات الإرهاب؟ (فيديو)

تفاصيل برنامج تسجيل القراءات الموحد لفواتير الكهرباء

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

السيسي يلتقي وفدًا من الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية

الطريق إلى "قصر المرادية"..5 مرشحين جزائريين يتنافسون لخلافة بوتفليقة

عبدالله السناوي: إعلامنا أصبح مثيرا للشفقة.. وتقييده ضربة في العمود الفقري للأمن القومي (3-4)

"اعتبر ترامب في جيب بوتين".. كتاب مثير يظهر في الأسواق الأمريكية غداً

منوعات

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

بسبب الدخان.. هبوط اضطراري لطائرة تقل "هيلاري كلينتون"

كشكول

"عبدالغفار" يوافق علي دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات

رسمياً.. صرف الزيادة الجديدة لبدل الجودة لأساتذة الجامعات

التعليم العالى: زيادة مكافآت الامتحانات للأساتذة والعاملين بالجامعات

جامعة أسيوط: تيسير سبل الحياة الجامعية للطلاب من ذوى الإعاقة بالمدينة الجامعية

إسلام سياسي

"الشباب ينامون في الشارع والقادة بالقصور".. اختلاسات جديدة داخل الإخوان في تركيا

هجوم سلفي على مسلسل "ممالك النار"

التفاصيل الكاملة عن خطة الإخوان التحريضية التي تصدرها لأوروبا ضد مصر

نكشف القصة الكاملة للفيديو الجديد لأبوإسحاق الحويني رغم مرضه

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

معرض "كاريكاتير من مصر وروسيا ".. بالمركز الثقافى الروسى

"الأقصر للسينما الإفريقية" يحتفى بذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين

افتتاح معرض الكتاب بجامعة أسيوط

"انزياح المركزية الغربية" جديد مؤسسة الفكر العربي

صفحتنا ع الفيس بوك