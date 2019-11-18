موسى يشارك فى ندوة "السوشيال ميديا وصورة مصر فى الخارج"

يشارك المهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، السبت المقبل، في الصالون الثقافي بمكتبة مصر الجديدة، تحت عنوان "السوشيال ميديا وصورة مصر في الخارج"، وذلك بدعوة من الجراح العالمي الدكتور جمال مصطفي سعيد، أستاذ الجراحة بقصر العيني ورئيس صالون الجراح الثقافي بمكتبة مصر الجديدة.



وأضاف "حزب الغد"، في بيان له اليوم، أن "موسي" سيحضر ضمن فعاليات صالون الجراح الثقافي، وسوف يلقي كلمة يستعرض فيها الآليات التي يجب استحداثها من أجل تدعيم صورة مصر في الخارج، وما يمكن عمله من جهود للمجتمع المدني المصري بالتوازي مع الدور والمهام الرسمية حكومة.



كما يشارك في الصالون محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير محمد عبد العاطي، سفير مصر بألمانيا سابقًا، والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب جامعة القاهرة.