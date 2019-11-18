"سياحة الوفد" تطالب باستغلال نقل المومياوات للترويج للسياحة

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أنه يجب الاستعداد بشكل مناسب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة.



وأضافت أمل، في بيان، صدر اليوم، أن هذا الحدث سيكون عالميًا وسيحظى بمتابعة من كل وسائل الإعلام العالمية والتي ستسلط الضوء على مصر خلال عملية النقل، وهذا ما يستوجب الاستعداد المناسب له ليظهر بالصورة المثالية التي تليق بمصر وتاريخها.



وطالبت رئيس سياحة الوفد، باستغلال هذا الحدث الكبير ودعوة كل وسائل الإعلام العالمية لنقله على الهواء مباشرة والترويج من خلاله للسياحة والآثار المصرية عالميا.



وأكدت رئيس لجنة السياحة بالوفد، أن مصر شهدت مؤخرًا عددا من الاكتشافات الأثرية الكبيرة جدًا، والتي لم تكتشف من قبل خلال سنوات طويلة، وهذا يخدم بشكل كبير جهود تطوير قطاع السياحة المصري والارتقاء به، وهو ما انعكس على إيرادات السياحة التي بلغت 12.5 مليار دولار خلال العام الماضي.



وتستعد وزارة الآثار بالتعاون مع محافظة القاهرة والأجهزة المعنية، لنقل 22 مومياء ملكية و17 تابوتًا ملكيًا من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بمصر القديمة.