مجلس وزراء البحرين يدرج 22 كيانًا و6 أفراد على قائمة الإرهاب

قرر مجلس الوزراء البحريني في جلسته الأسبوعية، برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تصنيف 22 كيانًا عسكريًا واقتصاديًا إيرانيًا، بالإضافة إلى إدراج 6 أفراد إيرانيين كجهات إرهابية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إدراج هذه الكيانات ضمن القائمة المعتمدة في مملكة البحرين المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، لافتة إلى أن المجلس قام بتكليف الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ ما يلزم، في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير خارجية المملكة.