الإسكان عن أزمة الأمطار: تنقصنا ثقافة التعامل مع المواقف بجدية

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن ما زاد من صعوبة موقف تساقط الأمطار، هو الثقافة التي تعم على أغلبيتنا.



وأضاف: "ليس لدينا ثقافة لكي نترك سيارات الطوارئ ونفسح لها الطريق لكي تمارس عملها".



وأضاف قائلا: "أعتقد أنه لو تم السماح لسيارات الطوارئ وإفساح الطريق لها كي تمارس عملها بسرعة لما تفاقمت الأمور بهذه الطريقة وكان من الممكن استيعاب الأمر".



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب لبحث موضوع (غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار).