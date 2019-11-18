"شباب العالم" يشارك فى منتدى اليونسكو الـ11 للشباب بباريس

يشارك اليوم منتدى شباب العالم في منتدى اليونسكو الحادي عشر للشباب في مدينة باريس بفرنسا، الذي يقام على هامش الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، وذلك يومي ١٨ -١٩ نوفمبر ٢٠١٩، وذلك في جلسة تحت عنوان "مشاركة الشباب من منظور متعدد الأطراف".



سوف يناقش ممثلو عن منتدي شباب العالم خلال الجلسة عددًا من المحاور، أبرزها: تعزيز المشاركة الهادفة للشباب وقوة تأثير الشباب في إحداث تغيير حقيقي حاليًا، ومستقبلًا، كما سيتم التطرق إلي دور منتدي شباب العالم كمنصة فعالة ومحفل دولي ثري وشاب في إعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم تجاه القضايا والمشكلات المعاصرة، والخروج بتوصيات ومبادرات واقعية، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



تجدر الإشارة إلى أن منتدى اليونسكو للشباب يقدم منذ عام ١٩٩٩ منصة مبتكرة ومستمرة للشباب، لتشجيع التعاون المشترك بين صانعي القرار، وبين ممثلي الشباب، لعرض أفكارهم، حيث يجتمع الشباب كل عامين في مقر اليونسكو بباريس لعدة أيام لمناقشة القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة الثقافية، وفقًا لاستراتيجية اليونسكو التنفيذية تجاه الشباب ٠٢١-٢٠١٤ ٢، ينظر إلى الشباب كعناصر رئيسية فاعلة، كما تتمثل إحدى أهم أولويات تلك الاستراتيجية في تعزيز المشاركة الهادفة للشباب لتنميتهم وتعزيز مهاراتهم.



وينطلق منتدى شباب العالم، فى دورته الجديدة، خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر ٢٠١٩، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

