الكويت تحظر النشر فى قضية تجاوزات صندوق الجيش

أمرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الكويتية، بجعل التحقيق في البلاغ المقدم من وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح سريا وفقا لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.



وحظرت اللجنة نشر أي أخبار أو بيانات عنه بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكافه برامج التواصل الإخبارى والاجتماعى بشبكة الإنترنت.



وكان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسى قرر إحالة بلاغ وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ضد وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح والخاص بصفقة الجيش إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء وفقا لما ذكرته صحيفة "قبس" الكويتية.



وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصدر مطلع، أن النائب العام استخدمت قرار الإحالة، وفقا لما حدده القانون.