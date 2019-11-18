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سياسي

"الشباب والرياضة" توجه بسرعة تطوير ملاعب النوبة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:31 م
النائب ياسين عبدالصبور
النائب ياسين عبدالصبور
أشرف لاشين
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تواصل النائب ياسين عبدالصبور, نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة نصر النوبة، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وذلك لمناقشة أزمة توقف تنفيذ العمليات الإنشائية وتجديد عدد من الملاعب في قرى النوبة، رغم حصوله علي الموافقات.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة، إنه ستتم سرعة البدء فى استكمال الأعمال التى توقفت ببعض ملاعب القرى وتوفير احتياجاتها

وأوضح وزير الشباب، أنه خلال أيام سيرفع إليه تقرير المسئولين المختصين بالوزارة حول حالة الملاعب ومراكز شباب قرى نصر النوبة.

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