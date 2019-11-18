البرلمان يوقف "الإنشاءات" أعلى دار مناسبات الخياط بكفر الشيخ

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل الدينية بمجلس النواب، والبرلمانى عن دائرة مركز كفر الشيخ بوقف إنشاءات برج سكنى أو تجارى أعلى دار مناسبات الخياط بكفر الشيخ استجابة للأهالي الذين تضرروا من إقامة إنشاءات تجاريه أو سكنية



وأضاف "الجندى"فى كلمته أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم الإثنين بحضور اللواء ياسر الحفناوى سكرتير عام مساعد محافظة كفرالشيخ أن إقامة إنشاءات فوق دار المناسبات مرفوض رفضا تاما، حيث إن هذا المبنى تم تسلمه للإحلال والتجديد ولم يكن عليه أى إنشاءات وإقامة إنشاءات عليه يفقد المبنى قيمته لدى الأهالى ولايحقق الروحانيات والغرض المطلوب من إنشائه.



من جانبه، قال اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، إنه سيتم عرض الاقتراح على المجلس التنفيذى للمحافظة فى حضور النواب، من جهتها ألزمت لجنة الاقتراحات والشكاوى محافظة كفرالشيخ بتنفيذ المقترح وأعلن نواب مركز ومدينة كفرالشيخ اللواء هانى النواصرة والنائب بدير عبدالعزيز تأييدهم لمقترح "الجندى"مؤكدين أنه يأتى استجابة لأهالى المحافظة.