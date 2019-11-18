توجيهات برفع القمامة من طريق كفر حمودة فى الشرقية

أمر محافظ الشرقية برفع أكوام القمامة المتراكمة، بالطريق الرئيسي المؤدي لقرية كفر حمودة التابعة لرئاسة مركز ههيا، وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وقد أشرف رئيس مركز ومدينة ههيا، على أعمال رفع القمامة والمخلفات بالطريق المؤدي للقرية باستخدام معدات المركز، وبالتعاون مع الوحدة المحلية بالعلاقمة، والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بالمكان بعد تنظيفه ورفع المخلفات منه، حفاظًا على المظهر الجمالي للقرية وصحة المواطنين.



وكان أحد المواطنين من أهالي كفر حمودة مركز ههيا، قد أرسل شكوى يتضرر فيها من تراكم القمامة بالطريق المؤدي للقرية، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا برفع القمامة والمخلفات من الطريق، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.