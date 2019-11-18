محكمة عراقية تصدر أمرًا بالقبض على أحد أعضاء مجلس النواب

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اليوم الاثنين، أمر قبض ومنع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب العراقي.



وذكر مجلس القضاء الأعلى- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".



وأضاف أن "أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".