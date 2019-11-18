لغز الأسد الفرعونى يحير العالم.. وتقديسه سبب وجوده فى سقارة

ما زال الفراعنة لغزًا يحير العلماء ويومًا بعد يوم يضاف لغز جديد، يبهر العالم أكثر، ومنذ عدة أيام، كشف وزير الآثار عن العثور على مومياء لحيوان ضخم قد يكون أسدا في منطقة سقارة التي أصبحت محط أنظار العالم أجمع.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن هذه هي المرة الثانية التي يعثر فيها العلماء على أسد محنط في موقع قديم.



وتابعت أن العالم أجمع ينتظر بشغف الإعلان عن تفاصيل الاكتشاف المقرر أن يتم يوم 23 نوفمبر الجاري.



وتابعت أنه وفقًا لعمليات التنقيب السابقة، فإنه من النادر العثور على أسود محنطة، حيث عرف عن الفراعنة تقديسهم القطط وليس الأسود، ففي عام 2001، عثر فريق بحثي بقيادة عالم الآثار الفرنسي آلان زيفي على بقايا أسد في قبر ممرضة توت عنخ آمون.



وأضافت أن الهيكل العظمي للأسد الكامل غير متضرر بصورة كبيرة ووجد في منطقة من المقبرة مخصصة لإلهة القطة باستت، ويعتقد أن الأسد كان حيوانا مقدسا هو الآخر في هذا التوقيت، وهو ما يفسر وجوده في هذه المنطقة.