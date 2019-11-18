مصر للطيران تشارك فى معرض دبى بطائرة الإيرباص المعدلة للشحن

تشارك مصر للطيران للشحن الجوي في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 في دورته الـ16، بطائرتها الثالثة من طراز الإيرباص A330-200P2F، والتي تم تحويلها مؤخرًا من طائرة تجارية للركاب إلي طائرة شحن البضائع.



وتفقد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الإثنين، ويرافقه الطيار أشرف الخولى، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، والطيار شريف خليل، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الإقليمية والداخلية إكسبريس، طائرة مصر للطيران إيرباص A330_200P2F، أثناء عرضها فى معرض دبى للطيران.



هذه الطائرة من طراز الإيرباص A330-200P2F، تعد الثالثة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، بعد أن تسلمت مؤخرا طائرتى شحن من نفس الطراز بعد تحويلهما من طائرات ركاب إلى طائرات شحن بضائع، تسع الواحدة حمولة 60 طنا، تم التعاقد على تحويلهما من طائرات ركاب لطائرات شحن جوي بالتعاون مع شركة "إيرباص" العالمية المصنعة للطائرات وشركة "EFW" العالمية المتخصصة في هذا المجال، ويعد هذا الطراز A330200، لأول مرة في العالم يتم تحويله إلى طائرات شحن.



وشهد معرض دبي الدولي للطيران هذا العام مشاركة 87000 من المتخصصين فى صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم وبحضور 1300 عارض من 63 دوله من مختلف دول العالم وتستمر فعالياته حتى ٢١ نوفمبر الجاري.