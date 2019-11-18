غدًا.. "إفريقية البرلمان" تستقبل سفير غانا بالقاهرة

تستقبل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا الثلاثاء، سفير دولة غانا بالقاهرة الدكتور وينفيرد هاموند.



يأتي لقاء "رضوان" مع سفير غانا بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالي) من الفصل التشريعي الأول، مع سفراء الدول الإفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المهتمين بالشأن الإفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.



جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان، رئيسا، والنائبين ماجد أبوالخير، وصلاح عفيفي، لوكالة اللجنة، وفي أمانة السر النائب جمال صابر.