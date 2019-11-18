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كيف تاجر "المُضلل" أحمد البحقيري بقضية الطالبة مريم والتواصل مع قنوات الإرهاب؟ (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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أحمد حمزة، وشهرته أحمد البحقيري، محامي حقوقي، يلقبه البعض بـ"حسن سبانخ"، وهي الشخصية الشهيرة التي جسدها الفنان عادل إمام في فيلم "الأفوكاتو".

لم يلمع اسم "البحقيري"، في عالم الدفاع عن الحقوق، إلا عن طريق الالتواء وتنفيذ مخططات شيطانية للإيقاع بخصوم موكليه.

وفي فيديو قديم، للسيدة نسرين، والدة الطالبة المصرية مريم، والتي قُتلت في إيطاليا، عبرت عن استنكارها لمتاجرة "البحقيري" بحق ابنتها مريم، وإصراره على الحديث في القضية، مدعيا أنه محامي الأسرة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد": "حسبي الله ونعم الوكيل فيه، هو لا يمت لنا بصلة، وهو مُصرِ يعمل مداخلات يتاجر فيها بمريم، ويتكلم بغير حق، ويأذي مريم في قضيتها".

وتابعت: "أحمد حمزة أو البحقيري طلع على قناة العربي الإخوانية الداعمة للإرهاب، اللي احنا رفضنا نجري معها حديث، وأنا قلتله أنا هأقاضيك، لأنك كذاب، وتقول كلام ليس له علاقة بالحقيقة، وأنا مش هسكت عليه، وهشتكيه لنقابة المحامين، لأن كل معلوماته غلط ومضللة".

ومع انتشار روائح المخالفات وظهور فيديوهات ابتزاز لـ"البحقيري" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إطار حرص نقابة الإعلاميين على ضبط المشهد الإعلامي، أوقفت المحامي المتلاعب مقدم هذا البرنامج، وأكدت نقابة الإعلاميين أنها لن يهدأ لها بال حتى يتم تطهير المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية لمثل هؤلاء المدعين أنهم إعلاميون وهم يمارسون ذلك من أجل الابتزاز والتشهير والإعلام براء منهم.

جاء قرار النيابة بالتحقيق مع المحامي أحمد حمزة عبدالحميد، الشهير بأحمد البحقيري، بإخلاء سبيله مؤقتًا لحين تقديمه إلى محاكمة عاجلة، بسبب الفيديوهات التي يعترف فيها بممارسة التشهير والابتزاز ضد مواطنين شرفاء، يرفضون هذا الابتزاز.

كما أن هناك بلاغات عدة تتهم البحقيري بانتحال صفة مستشار، بعد انتحاله هذه الصفة على الفضائيات وصفحته على فيسبوك.


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