مصرع شاب تحت عجلات القطار بالمحلة

لقي شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه تحت عجلات القطار عند محطة الشعراوي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مما أدى إلى وجود حالة من الذعر والفزع بين المارة.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث المديرية، بوصول المدعو عمرو رضا 30 سنة مقيم قرية عياش مركز المحلة بمحافظة الغربية، جثة هامدة بعد أن صدمه قطار عند محطة الشعراوي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ولكشف إن كانت الواقعة كانت مدبرة من عدمه.