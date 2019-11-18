البيئة: وضعنا 5 برامج لمواجهة تحديات العمل البيئي

أكدت وزيرة البيئة، الاهتمام البالغ بالمحميات الطبيعية والسياحة الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خمسة برامج لمواجهة تحديات العمل البيئى، من بينها سياحة المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن 318 ألف زائر قاموا بزيارة المحميات خلال العام الماضي.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم الاثنين برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة تحديات العمل البيئى والرؤية المستقبلية نحو تطوير القطاع البيئى، فى إطار خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.



وقالت وزيرة البيئة، إنه تم تطوير 100% من المحميات الطبيعية، لافتة إلى أن أهمية البعد البيئي لكونه متداخل مع كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية ويدعم الاستغلال الأمثل للموارد.



وأشارت الوزيرة، إلى ما تضمنه برنامج الحكومة من البرامج البيئية الداعمة وتحسين نوعية الهواء وتحسين نوعية المياه والتحكم فى التلوث الصناعي.



وأضافت أن برنامج الحكومة أيضا تضمن معالجة تدوير المخلفات، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ190 معدة لجمع المخلفات الصلبة.