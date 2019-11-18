مطالبات برلمانية بتجديد وإحلال شبكات الصرف الزراعى المتهالكة

طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعى كونها متهالكة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة وكيل المجلس، لبحث أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، بالاشتراك مع لجان الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد الآن.



وقال النائب يسري الأسيوطى: إننا نحتاج شبكة صرف للمطر وميزانيات والشبكة الحالية تحتاج إلى إعادة النظر.



وطالب نائب سيناء، عطية موسي، بأنه لا بد من عمل سدود لحجب مياه السيول والاستفادة منها.