أبوشقة يطالب بمشروع وطنى لاستغلال مياه الأمطار والسيول

طالب نواب البرلمان بخطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لمواجهة أزمة السيول والأمطار، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد الآن برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول.



وطالب النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، بمشروع وطني لتحويل الأمطار والسيول من الضرر إلى المنفعة، بما يحقق صالح الدولة والمواطن.