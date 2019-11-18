نواب سيناء يطالبون بإنشاء خزانات وسدود لمنع كوارث السيول

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اجتماعًا لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين في المحافظات المصرية؛ بسبب هطول الأمطار والسيول، أولى اجتماعاتها اليوم الإثنين.



وأشار "وهدان"، إلى أنه وفقًا لما أعلنه رئيس البرلمان، فإن اللجنة ستبحث كيفية مواجهة الآثار التي ترتبت على سقوط الأمطار وكيفية الاستفادة منها، سواء في الزراعة أو معالجتها لاستخدامها في مياه الشرب، بحضور ممثلين عن كافة الجهات.



وقال وكيل البرلمان: إن الأمطار تسببت في وفاة ٦ أشخاص وإصابة العديد من المواطنين، وتسببت في العديد من الحوادث على الطرق العامة خاصة طريق بورسعيد - القاهرة.



ومن جانبه قال النائب جازي سعد نائب شمال سيناء: إنه كان يتم ملء الخزان الموجود في منطقة العريش بمنطقة وادي غزالة المتاخم مع الحدود الفلسطينية المصرية، بملايين الأمتار من مياه الأمطار، حيث تم ضربه بالكامل في أسوأ كارثة تتعرض له المنطقة، ولم تتم صيانة الخزان بعدها.



وأكد غازي في كلمتة اليوم في اجتماع اللجنة الخاصة برئاسة سليمان وهدان لمناقشة آثار السيول والأمطار، أنه لا بدَّ من أن تقيم وزارة الري خزانات المياه، وكذلك إنشاء سد في وادي الجرافي، وسد آخر في وسط شمال سيناء من أجل تخزين مياه الأمطار.



وطالب نائب شمال سيناء، بضرورة قيام وزارة الإسكان بعمل سدود في شمال سيناء، حتى لا نكرر مرة أخرى مشكلة الجفاف في شمال سيناء.