سولاف درويش تعرض على وزير التنمية المحلية مشاكل أهالى قليوب

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنها عرضت على وزير التنمية المحلية، عددا من المشاكل التي يعاني منها أهالي محافظة القليوبية.



وأضافت "درويش"- فى بيان لها- أن المشاكل التى عرضتها على وزير التنمية المحلية تتعلق بما يعانيه أهالى مركز قليوب، بسبب عدم رصف الطرق والشوارع الرئيسية ومداخل القرى، وكذا خلو الشوارع الجانبية من وجود "بلاط إنترلوك" وإعادة الشىء لأصلة، لافتة إلى أن الأهالي يشتكون دائما من عدم نظافة الشوارع بسبب تراكم القمامة.



وأشارت إلى أنها عرضت على الوزير، تحديد المخطط التفصيلي لكردون البناء، وإنهاء إجراءات بعض المواقع المقترحة لإقامة محطات الصرف الصحي لبعض القرى والعزب واستصدار القرارات.



وأكدت نائبة قليوب، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استمع لجميع الشكاوى التى تم عرضها عليه، وأكد أنه سوف تتم دراسة جميع المشاكل والعمل على حلها فى أسرع وقت حتى تتم تخفيف المعاناة عن أهالى قليوب.