"أبوشقة" يجرى اتصالات بالأحزاب لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات

يواصل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة اتصالاته المكثفة لتشكيل التحالف الليبرالي الجديد الذي أعلن الحزب عن تدشينه خلال الأيام الماضية مع عدد من الأحزاب التي تتوافق مع أيديولوجية الحزب لتشكيل تكتل انتخابي يقوده حزب الوفد قوي يخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة إن الحزب أجري العديد من الاتصالات خلال الأيام الماضية لتشكيل التخالف الليبرالي المصري، مؤكدًا أن المشاورات جرت مع عدد من الأحزاب ذات الأيديولوجية والمرجعية الليبرالية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



وأضاف أبوشقة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المشاورات ستكون وثيقة إلزام بين القوى السياسية المتحالفة لتشكيل نواة لتحالف انتخابي وبرلماني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنتظرها الساحة السياسية في مصر، فالكل تحدث عن أهمية وجود حزبين أو أكثر أقوياء من أجل المصلحة العامة في البلاد، وذلك لإثراء ممارسة الديمقراطية في مصر.



وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تواصل مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، من بينهم موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع مع القوى السياسية المشاركة في التحالف خلال الفترة القليلة المقبلة، متابعًا أن موعد الإعلان عن تفاصيل الائتلاف من المرجح أن يكون نهاية العام الجاري.