فرنسا: نؤيد حق الإيرانيين السلمى فى التظاهر

قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا تتابع عن كثب المظاهرات الاحتجاجية في إيران.



وأعربت الخارجية عن أسفها لمقتل عدد من المتظاهرين في إيران، مجددة التزاماتها باحترام حرية التعبير وتؤكد على حق التظاهر السلمي في إيران.



ودخلت الاحتجاجات الإيرانية في يومها الرابع في عدد من المدن الإيرانية، خاصة العاصمة طهران، على خلفية قرار تقنين البنزين ورفع أسعاره في البلاد.



وقد وصلت أعداد المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية على مدى 3 أيام إجمالًا إلى 87400 شخص، حسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، مضيفة أن الاحتجاجات هي الأعنف مقارنة باحتجاجات عام 2017.



وتم اعتقال ما يقرب من 1000 شخص في احتجاجات إيران حتى الآن، وأشارت إلى وجود ما اعتبرته عناصر مندسة بين المتظاهرين، مؤكدة أيضًا أنه تمت مهاجمة أكثر من 100 مصرف خلال الاحتجاجات.



وأدت أعمال العنف ضد المتظاهرين فى المدن الإيرانية على مدار 3 أيام إلى سقوط 36 قتيلًا.