نائب يقترح إنشاء كلية للطب وأخرى للتمريض بسيدى سالم

تقدم النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو المجلس عن الدائرة الثانية مركز كفر الشيخ باقتراح برغبة الى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالى والآثار والتنمية المحلية ورئيس جامعة كفر الشيخ بشأن الموافقة على إنشاء فرع لكلية الطب البشرى العام وكذا فرع لكلية التمريض العام ومستشفى تعليمى بمركز سيدى سالم وذلك فى منطقة تل "منشأة على".



وأضاف "الجندى" فى بيان صحفى له: يأتي الاقتراح خدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وأبناء مصر، حيث توجد مساحة 7 أفدنة تحت العجز والزيادة صالحة لهذا الغرض وأى توسعات تعليمية أخرى كمدن جامعية أو كليات أخرى والأرض تابعة لوزارة الآثار وجاهزة ومقرها مركز سيدى سالم أسوة بمركز دكرنس بالدقهلية والاقتراح المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان.



مؤكدا أن المستشفى سيخرج أطباء ويعالج أزمة عجز الأطباء وكلية التمريض أيضا سيعالج العجز الصارخ فى التمريض وأشار "الجندى" إلى أن الإنشاءات ستكون بالمشاركة المجتمعية.