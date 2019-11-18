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سياسي

برلمانى يطالب بتعميم مشروع السيارات المتنقلة لشباب الخريجين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:23 م
عائشة حسن
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أكد النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، أهمية تشجيع مشروع السيارات المتنقلة لشباب الخريجين، والذي أطلقته الحكومة، وسلمت وزارة التموين المرحلة السادسة منه.

وأضاف الكمار فى بيان صحفى له أننا في حاجة لتطبيق هذا المشروع فى مختلف المحافظات بشكل متوسع، لتشجيع الشباب على المشاركة والعمل، مما يساعد فى تقليل نسب البطالة بشكل عام.

وطالب نائب شبين القناطر برصد المحافظات الأعلى فى نسب البطالة بين الشباب، لإعطاء الأولوية لها فى تطبيق هذه المشروعات المهمة، لتوفير فرص عمل أفضل لهم.

وأكد الكمار ضرورة استعراض نتائج المراحل الأولى من المشروع، وما وصل إليه الشباب المشاركون فيه، لتشجيع الخريجين على المشاركة فى المشروع بشكل أكبر.

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