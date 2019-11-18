البرلمان يطالب الحكومة بخطة شاملة لمواجهة غرق الشوارع بالأمطار

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بخطة كاملة تشهد تنسيقًا كاملًا بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة، لمواجهة التغيرات المناخية التى شملت المحافظات، خلال الفترة الأخيرة، حتى لا تتكرر أزمة غرق شوارع القاهرة والجيزة مؤخرًا.



وطالبت النائبة غادة حنفى، فى كلمتها خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد الآن برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، بحلول غير عادية لهذه الأزمة تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



فيما طالبت النائبة شادية ثابت، بهيئة قومية لإدارة الأزمات مثل الأمطار والسيول، وكذلك استغلال الأمطار في الزراعة خاصة في الساحل الشمالي.