صور.. نيكول سابا ضيفة "عين" على قناة الحياة

يعرض برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، لقاء خاصًا مع النجمة نيكول سابا.



وتتحدث نيكول سابا خلال اللقاء عن عن أحدث أعمالها وأسرتها وكواليس فيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام.



وفي حلقة الجمعة، يجري البرنامج لقاء خاص مع النجمة الشابة بسنت شوقي للحديث عن فيلم "لما بنتولد" وخطوبتها من النجم محمد فراج، بالإضافة إلى أعمالها القادمة، كما يستعرض البرنامج أخر أخبار نجوم هوليوود.



يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.