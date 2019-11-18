بدء اجتماع اللجنة المشكلة لبحث أزمة غرق الشوارع بسبب الأمطار

بدأت منذ قليل أول اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات بسبب هطول الأمطار والسيول.



وأشار وكيل البرلمان، أثناء الاجتماع، إلى أن الأمطار تسببت في وفاة 6 أشخاص وإصابة العديد من المواطنين بالإضافة إلى وقوع العديد من الحوادث على الطرق العامة، خاصة طريق بورسعيد - القاهرة.



وأكد "وهدان"، أنه وفقًا لما أعلنه رئيس البرلمان، فإن اللجنة تبحث كيفية مواجهة الآثار التى ترتبت على سقوط الأمطار وكيفية الاستفادة منها، سواء فى الزراعة أو معالجتها لاستخدامها فى مياه الشرب، بحضور ممثلين عن كل الجهات.