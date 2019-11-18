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سياسي

قوى عاملة النواب تؤجل مناقشة قانون ضم العاملين بالصناديق العامة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:20 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، تأجيل اجتماعها اليوم الإثنين، الذى كان مقررا لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ومشروعين بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية.

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة مشروعات قوانين مقدمة (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) مقدمة من كل من النواب: (محمد أحمد فؤاد، إيهاب عبدالعظيم، حسين غيته)، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قانونين (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) مقدمة من النائبين محمد أحمد فؤاد، خالد عبدالمولى بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وطلبات إحاطة مقدمة من نواب بشأن (التثبيت، وصرف مرتبات، وتعديل الشكل التعاقدي) للعاملين على حساب الصناديق الخاصة.

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه نظرا لأن الموضوع يخص العاملين بالصناديق الخاصة وضرورة حل مشكلتهم التي امتدت لسنوات طويلة، فالأمر يتطلب وجود أصحاب اتخاذ القرار من الجهات المعنية وبالأخص وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فاللجنة تقرر استكمال نظر الموضوع في اجتماع لاحق، حيث طلبت اللجنة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز.

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