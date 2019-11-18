تشييع جثمان الشهيد أحمد زيد في جنازة عسكرية بالبحيرة

شيع الآلاف من مركز أبو حمص، منذ قليل، جنازة الشهيد الرائد أحمد فوزي زيد، الذي استشهد أمس الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعته بمنطقة جرادة غرب مدينة الشيخ زويد بسيناء في العريش.



حيث احتشد الآلاف من أهالي أبو حمص، ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة؛ لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير، بمدافن المنطقة.



وحضر الجنازة العسكرية وتشييع جثمان الشهيد رائد أحمد فوزي زيد لمثواه الأخير، بمنطقة الداروية بمدينة أبو حمص، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة نائبا عن المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري لمحافظة البحيرة.



هذا وقد نقل حازم الأشموني، واللواء يوسف الشاهد، عقب حضور الجنازة، تعازي محافظ البحيرة ومواساته لأسرة الشهيد، ودعواته أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وأن يرزق الشهيد فسيح جناته



مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه، فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، وتحية لأبنائنا الصامدين على خط النار، رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسر لتظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين.



من الجدير بالذكر أن الشهيد الرائد أحمد فوزي زيد من قوة الدفعة 98 حربية سلاح المشاة، ورئيس عمليات إحدى وحدات الجيش المصري بسيناء، وقد أصيب منذ ثلاثة أشهر بعبوة ناسفة أثناء عمليات تطهير سيناء من الإرهابيين والتكفيرين، ولكنه تماثل للشفاء إلا أنه حين عودته إلى خدمته مرة أخرى تعرض لانفجار من عبوة ناسفة في مركبته المدرعة بالشيخ زويد، كانت سببا في استشهاده، وللشهيد ثلاثة أطفال: "يوسف"، و"مريم" وصغيرته "نور" بعمر شهر واحد فقط.