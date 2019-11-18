"بارانورمال" أول برنامج مصرى متخصص فى علوم ما وراء الطبيعة

يستعد الصحفي والإعلامي فاروق الجمل، لإطلاق تجربة إعلامية جديدة، إذ ينطلق نهاية شهر نوفمبر الجاري برنامج " بارانورمال "، وهو البرنامج الذي يهتم بالبحث في أحداث وعلوم ما وراء الطبيعة والطاقة وكل الأحداث التاريخية والكونية التي لم يصل العلم إلى تفسير لها حتى الآن، البرنامج من إنتاج شركة focus communication، وسيتم بثه عبر قناة خاصة على موقع "يوتيوب".



و من جانبه، قال الجمل إن العالم يتجه بقوة نحو الديجيتال والمنصات الرقمية، وهو ما جعل الشركة المنتجة تتبنى مشروعًا طموحًا لإطلاق عدد من البرامج والأفلام الرقمية خلال المرحلة المقبلة.



وعن هذه التجربة قال الجمل، الدخول إلى عالم الديجيتال والفضاء الإلكتروني مرعب، فالمنافسة كبيرة وليس لها حدود، كل المنتجات يتم عرضها والمشاهد يختار المحتوى الذي يفضله ويجذبه، مؤكدًا أن النجاح حاليًا مرتبط بالأفكار الطموحة والمحتوى الإبداعي.



وفيما يتعلق بفكرة البرنامج قال: هذه المنطقة تحديدًا تستهوي الكثير من الناس منذ فجر التاريخ، ولكن الأزمة أن أغلب المحتوى المتاح على الإنترنت يحتوي علي الكثير من الخرافات، لهذا قررنا أن نقدم محتوى مختلفًا يساعد المشاهد على الفهم والتحليل والابتعاد عن الخرافات.