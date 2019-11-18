أحمد عكاشة يكشف مفاجآت لأول مرة مع الباز فى "90 دقيقة" الليلة

يستضيف الدكتور محمد الباز الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، في حوار خاص ويطلق مبادرة عبر ٩٠ دقيقة بعنوان "الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي".



ويكشف عكاشة سبب وصمة المرض النفسي، ودور وزارة الأوقاف في انتشار الوعي لمبادرة إزالة وصمة المرض النفسي، كما يجيب عن لماذا إساءة الدراما للمريض النفسي، وتسببها في تشكيل وعي المجتمع في الاتجاه الخاطئ، كما يتحدث عن حقيقة الاصابة بالجنون.



كما يكشف الدكتور أحمد عكاشة في حواره عن نسبة الغباء بين سكان العالم، ويفجر مفاجاة عن نسب المدمنين في مصر، ويتحدث عن ظاهرة المهدي المنتظر، ولماذا كانت مصر رائدة في التوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة.



وفي سياق آخر، يكشف الباز تفاصيل شكوى مؤسسة "حقوقيات" صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنع قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا للتحريض على العنف والكراهية.



وتفضح المؤسسة التى أرفقت مقاطع فيديو موثقة تكشف دعم هذه القنوات للعمليات الإرهابية وتبرير جرائمها ضد الأكراد بشمال سوريا.