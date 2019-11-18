الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد عكاشة يكشف مفاجآت لأول مرة مع الباز فى "90 دقيقة" الليلة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:37 م
الباز
الباز
هدير شعراوي
طباعة
يستضيف الدكتور محمد الباز الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، في حوار خاص ويطلق مبادرة عبر ٩٠ دقيقة بعنوان "الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي".

ويكشف عكاشة سبب وصمة المرض النفسي، ودور وزارة الأوقاف في انتشار الوعي لمبادرة إزالة وصمة المرض النفسي، كما يجيب عن لماذا إساءة الدراما للمريض النفسي، وتسببها في تشكيل وعي المجتمع في الاتجاه الخاطئ، كما يتحدث عن حقيقة الاصابة بالجنون.

كما يكشف الدكتور أحمد عكاشة في حواره عن نسبة الغباء بين سكان العالم، ويفجر مفاجاة عن نسب المدمنين في مصر، ويتحدث عن ظاهرة المهدي المنتظر، ولماذا كانت مصر رائدة في التوقيع الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة.

وفي سياق آخر، يكشف الباز تفاصيل شكوى مؤسسة "حقوقيات" صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنع قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا للتحريض على العنف والكراهية.

وتفضح المؤسسة التى أرفقت مقاطع فيديو موثقة تكشف دعم هذه القنوات للعمليات الإرهابية وتبرير جرائمها ضد الأكراد بشمال سوريا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

"إعدام المسماري".. محطات في قضية "الواحات" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بـ"مايوه بكينى".. صوفينار فى أحدث جلسة تصوير على شاطئ البحر

منذ حوالي 22 ساعة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

منذ حوالي 23 ساعة

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى حول وفاة هيثم أحمد زكى

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

وزير الكهرباء يكشف موعد تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

عبدالعال يهاجم مقترح قانون "الذوق العام": نقبل الجميع

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

أول تعليق لـ"الحايس" على "إعدام المسماري": "افرحوا يا مصريين"

خبير مياه يوضح حصة مصر خلال سنوات الملء وبعض النقاط الفنية بشأن سد النهضة

جوناثان كوهين.. تعرف على السفير الأمريكي الجديد في القاهرة

افتتاح مقبرتين إحداهما لـ (مفتش الكهنة المطهرين) في منطقة الهرم

منوعات

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

بسبب الدخان.. هبوط اضطراري لطائرة تقل "هيلاري كلينتون"

كشكول

بالصور.. جولة مفاجئة لـ"النيلي" بمدارس البنجر شرق مطروح

تفاصيل التعذيب الوحشي لـ"طفلة بلبيس"

"عامر": شباب الجامعات لهم دور أساسي في بناء المجتمعِ

تنظيف التلاميذ للمدارس" تواضع" ولا "استغلال " (صور)

إسلام سياسي

نكشف القصة الكاملة للفيديو الجديد لأبو إسحاق الحويني رغم مرضه

منشق عن داعش يشكك في وجود زعيم لتنظيم بعد مقتل "البغدادي"

"العالمي للفتوى": الفتاوى الطبية تشكل (17%) من جملة الفتاوى المرصودة عالميًّا

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا الأمريكية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

"على لهيب شمعة" لمرفت البربري.. فانتازيا الحب والحرب

دور القوات المسلحة في التنمية ببرنامج "الإستراتيجية والأمن"

7 عروض جديدة تناقش قضايا الواقع وتنحاز لحرية الإبداع

"أصفاد الروح" فى مختبر السرديات ببيت السنارى

صفحتنا ع الفيس بوك