النواب يحيل اتفاقيتين إلى اللجان المختصة لمناقشتها

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على طريق إقرار اتفاقيتين الأولى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019، وأحالها المجلس إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.



والاتفاقية الثانية بشأن طريق إقرار القرار الخاص برئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 وأحالها المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد أعدت تقريرين بشأن الاتفاقيتين، وفقًا للائحة المجلس، فإن الموافقة على الإحالة يكون دون مناقشة.