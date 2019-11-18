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اعتقالات بإندونيسيا بعد تفجير إرهابى

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الشرطة الإندونيسية الإثنين عن اعتقال عشرات من المشتبه بأنهم مسلحون بعد تفجير إرهابي يعتقد أن تنظيم داعش وراءه أدى إلى إصابة 6 أشخاص ومقتل الإرهابي في هجوم على مركز للشرطة الأسبوع الماضي.

وتم اعتقال نحو 45 شخصًا منذ تفجير الأربعاء في مدينة ميدان في جزيرة سومطرة، بينما قُتل شخصان يصنعان متفجرات خلال مداهمة، حسب السلطات.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو، للصحفيين في جاكرتا الإثنين: "لقد قاوم هذان الشخصان الاعتقال وحاولا مهاجمة الشرطة بأسلحة حادة.

وأضاف أنهما قاما بصنع قنبلة منخفضة القوة كان يثبتها المهاجم على جسمه.

وصرحت السلطات عقب التفجير الذي أدى إلى إصابة أربعة رجال شرطة ومدنيين، إنها تشتبه فى أن الإرهابي"ذئب منفرد".

وغالبًا ما تتعرض مراكز الشرطة لاعتداءات من جانب متطرفين يطالب البعض منهم بأن تصبح إندونيسيا الدولة التعددية، وعقب الهجوم اعتقل نحو 20 مشتبهًا، به من بينهم زوجة الإرهابي وعدد من الدعاة.

وقالت الشرطة إنهم لعبوا دورًا مباشرًا في الهجوم، وأنهم مرتبطون بجماعة أنصار الدولة، الموالية لتنظيم داعش.

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