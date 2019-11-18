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على مرأى ومسمع.. أتراك يعتدون على أعضاء حزب الخير المعارض

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:14 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة من واقعة الاعتداء على أتراك مجهولى الهوية، على أعضاء بحزب الخير المعارض، في أحد شوارع مقاطعة في مدينة أنقرة، وسط المواطنين، علي مرأى ومسمع.

وبحسب الفضائية، تراوح عدد المعتدين بين 25 إلى 30 شخصًا، وأصيب 3 أفراد من أعضاء الحزب، من بينهم رئيس المقاطعة التي وقع فيها الاعتداء.

وأعلن حزب الخير، تقديم شكوى جنائية حول الواقعة لمعرفة الجناة ومحاسبتهم.

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