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تقارير ومتابعات

طفل واقعة التنمر: "مكنوش بيهزروا".. وتحرك رسمى من السفارة السودانية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:12 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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في تطور جديد فى أزمة التنمر بطالب إفريقي، وإثارة الواقعة الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، حصلت "الدستور"- فى انفراد خاص لها- على تفاصيل زيارة وفد من السفارة السودانية الطالب في مدرسته، صباح اليوم الإثنين.

وكشف أجانق بول، رئيس جمعية الصحفيين بجنوب السودان، عن تفاصيل الزيارة، قائلا، لـ"الدستور"، إن من قاموا بالزيارة القنصل أشاى ألور، والملحق الثقافى، مايكل مثيانق، والدكتور حماد الدسوقى، رئيس جمعية صداقة مصر وجنوب السودان.

وقال إن الطفل الإفريقي يُدعى "جون مانوث"، وهو في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة بالعباسية، مؤكدًا أنه من الطلاب اللاجئين، وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع الطفل، الذى أكد أن الشباب المصريين الذين قاموا بتصويره والتنمر به فى الشارع هم جيرانه ولكنهم كانوا لا يهزرون مثلما ادّعوا، ولفت "أجانق"، فى تصريحاته لـ"الدستور"، إلي أن الطفل الآن بحالة نفسية جيدة، ولكنه ما زال خائفًا من أن يتكرر الأمر مرة أخرى.

وأكد، خلال تصريحاته لـ"الدستور"، أن الوفد الرسمي من السفارة قد أكد أنه سوف يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية فى هذه الواقعة حتى لا تتكرر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الواقعة قد حدثت فى عزبة تسمى "مكاوى" فى منطقة نائية، وقد تم الذهاب إلى أسرة "سيد حسن"، الشاب المصري الذي قام بالتنمر على الطفل الإفريقي، موضحًا أن الوفد سوف يتخذ إجراءاته فى أن يتم التعهد بعدم التعرض للطفل الإفريقي مرة أخرى، أو أى طفل إفريقي آخر حتى لا تحدث أزمة فى العلاقات الدبلوماسية.

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