الإثنين 18 نوفمبر 2019 الموافق 21 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ آثار يكشف حقيقة إصابة الملكة حتشبسوت بالسرطان (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:12 م
الدكتور أحمد بدران،
الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة
ياسمين عباس
طباعة
كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، حقيقة وفاة الملكة حتشبسوت بالسمنة المفرطة وإصابتها بالمرض السكرى، قائلًا، إن تلك الحقيقة أثبتها زاهى حواس وفريقه المصرى من الباحثين.

وأشار "بدران"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أن الفريق المصرى عمل عن طريق فحوص الـDNA واكتشف سبب وفاتها، لافتًا إلى أن التقرير أثبت إصابتها بالسكر والسمنة المفرطة وإصابتها بالسرطان قبل وفاتها بفترة.

وأوضح "بدران"، أن الملكة حتشبسوت كانت تعمل على التبادل التجارى وتحرص عليه، منوهًا بأنها كانت تدعم العلاقات بين مصر وإفريقيا، إضافة إلى أنها أرسلت بعثة بحرية وأسطولًا بحريًا للقارة الإفريقي، مؤكدًا أن مصر كانت سلة الغلال للعالم منذ القدم، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أى حروب خارجية خلال فترة حكمها التى وصلت إلى 12 عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"خليل": السمنة تصيب الشباب بأمراض الشرايين والقلب

زاهي حواس: عرض "اللوتس والبردي" في الأوبرا يوليو المقبل

زاهي حواس: انطلاق المشروع المصري لدراسة المومياوات الشهر القادم

فيديو.. زاهي حواس: أشعر بملامح الفراعنة في شخصيات معالي زايد وسوسن بدر

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ممثل يتهم زوجته المذيعة بالجمع بين زوجين

منذ حوالي 16 ساعة

"رجيم وليس إضرابًا".. سر امتناع نساء الإخوان عن العشاء داخل السجون

منذ حوالي 12 ساعة

كيف تحصل على تمويل عقارى من بنك مصر؟

منذ حوالي 16 ساعة

الباز: عادل إمام من رموز الوطن وأضاف لقوة مصر الناعمة

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء مصابى برج كهرباء أوسيم

وزير الكهرباء يكشف موعد تعميم برنامج القراءة الموحد للعدادات

طوارئ فى الإسماعيلية بسبب الغاز.. و"البترول" تطمئن المواطنين

عبدالعال يهاجم مقترح قانون "الذوق العام": نقبل الجميع

أيام زمان

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

اللحن الملعون.. 4 ملحنين و3 مطربين وفي الأخير ذهب إلى لبنان

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

أول تعليق لـ"الحايس" على "إعدام المسماري": "افرحوا يا مصريين"

خبير مياه يوضح حصة مصر خلال سنوات الملء وبعض النقاط الفنية بشأن سد النهضة

جوناثان كوهين.. تعرف على السفير الأمريكي الجديد في القاهرة

افتتاح مقبرتين إحداهما لـ (مفتش الكهنة المطهرين) في منطقة الهرم

منوعات

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

بسبب الدخان.. هبوط اضطراري لطائرة تقل "هيلاري كلينتون"

كشكول

بالصور.. جولة مفاجئة لـ"النيلي" بمدارس البنجر شرق مطروح

تفاصيل التعذيب الوحشي لـ"طفلة بلبيس"

"عامر": شباب الجامعات لهم دور أساسي في بناء المجتمعِ

تنظيف التلاميذ للمدارس" تواضع" ولا "استغلال " (صور)

إسلام سياسي

نكشف القصة الكاملة للفيديو الجديد لأبو إسحاق الحويني رغم مرضه

منشق عن داعش يشكك في وجود زعيم لتنظيم بعد مقتل "البغدادي"

"العالمي للفتوى": الفتاوى الطبية تشكل (17%) من جملة الفتاوى المرصودة عالميًّا

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص في كاليفورنيا الأمريكية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رمز ميكروفونات الصلاة
د.أحمد الخميسى
الشيف «شارب».. طريقة إعداد الثورة
عمرو خالد
يا حفيظ.. احفظنا
ماجد حبته
قطر.. مزاعم جديدة.. وتآمر جديد
المزيد

الثقافة

"على لهيب شمعة" لمرفت البربري.. فانتازيا الحب والحرب

دور القوات المسلحة في التنمية ببرنامج "الإستراتيجية والأمن"

7 عروض جديدة تناقش قضايا الواقع وتنحاز لحرية الإبداع

"أصفاد الروح" فى مختبر السرديات ببيت السنارى

صفحتنا ع الفيس بوك