أستاذ آثار يكشف حقيقة إصابة الملكة حتشبسوت بالسرطان (فيديو)

كشف الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، حقيقة وفاة الملكة حتشبسوت بالسمنة المفرطة وإصابتها بالمرض السكرى، قائلًا، إن تلك الحقيقة أثبتها زاهى حواس وفريقه المصرى من الباحثين.



وأشار "بدران"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أن الفريق المصرى عمل عن طريق فحوص الـDNA واكتشف سبب وفاتها، لافتًا إلى أن التقرير أثبت إصابتها بالسكر والسمنة المفرطة وإصابتها بالسرطان قبل وفاتها بفترة.



وأوضح "بدران"، أن الملكة حتشبسوت كانت تعمل على التبادل التجارى وتحرص عليه، منوهًا بأنها كانت تدعم العلاقات بين مصر وإفريقيا، إضافة إلى أنها أرسلت بعثة بحرية وأسطولًا بحريًا للقارة الإفريقي، مؤكدًا أن مصر كانت سلة الغلال للعالم منذ القدم، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أى حروب خارجية خلال فترة حكمها التى وصلت إلى 12 عامًا.

